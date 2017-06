Der amerikanischen Lkw-Fahrer John Strauss hat Ende Mai einen wahrlichen Schock-Moment mit seiner Dashcam festgehalten.

Mit 90 Stundenkilometern fuhr er seinen 36-Tonnen-Truck auf einer High Road (Landstrasse) durch den US-Bundesstaat Ohio. Sein 12-Sekunden-Video zeigt, wie er auf eine (der seltenen) Strassenkreuzungen zufährt.

Von links sieht man ein schwarzes Auto sich ebenfalls nähern. Trucker Strauss hat Vorfahrt. Er geht davon aus, dass der Automobilst am «Stopp-Schild» halten wird. Doch zu seinem Entsetzen: «Das Auto hielt nicht, es verlangsamte nicht. Also fing ich an zu verlangsamen», schreibt John Strauss zum Vorfall.

Mit dieser Tat hat er wohl ein oder mehrere Menschenleben gerettet. Das Auto schiesst ungebremst über die Kreuzung – nur wenige Zentimeter vor der Stossstange seines Lkws. Es hätte schrecklich enden können.

«Es spielt keine Rolle, ob es meine Schuld ist oder nicht, wenn dieser Fahrer oder ich gestorben wäre – ich oder oder meine Familie müssten dann damit leben.» (edi)