Die Klage gegen Cosby läuft seit Dezember 2014. Eine Frau wirft dem Komiker vor, sie 1974 in der Playboy-Mansion in Los Angeles missbraucht zu haben. Sie gab an, damals erst 15 Jahre alt gewesen und von dem Erlebnis traumatisiert worden zu sein.

Zwar kam es nicht zu einem Strafprozess, denn der Vorfall ist bereits verjährt. Weil die Klägerin zu dem Zeitpunkt aber minderjährig war, kann sie heute noch zivilrechtlich gegen Cosby vorgehen.

Der erste Strafprozess gegen Cosby wegen sexueller Nötigung war am 17. Juni in Norristown im Bundesstaat Pennsylvania gescheitert, weil sich die Geschworenen nicht auf ein Urteil einigen konnten. Dabei war es darum gegangen, ob der 79-Jährige im Jahr 2004 eine Frau missbraucht hatte. Cosby zufolge war der Sex mit der Klägerin Andrea Constand einvernehmlich. Die Anklage strebt eine Neuverhandlung an.

Dutzende Frauen werfen dem US-Entertainer Sexualdelikte vor. Viele der mutmasslichen Übergriffe liegen bereits Jahrzehnte zurück und gelten deshalb als verjährt. Der Star der 80er-Jahre-Sitcom "Die Bill Cosby Show" (The Cosby Show) hat die Vorwürfe immer bestritten.