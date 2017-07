Auch Hotdogs stopft niemand in sich rein wie Chestnut. Das beweist der 104-Kilo-Brocken jedes Jahr am traditionellen Hotdog-Wettessen in New York, das am Unabhängigkeitstag der USA stattfindet. Letztes Jahr holte er sich seinen neunten Senfgürtel, die Auszeichnung für den Hotdog-Champion. Er verschlang 70 Hotdogs in 10 Minuten und stellte damit einen neuen Weltrekord auf.

Bilder vom Hotdog-Wettessen in New York 2016