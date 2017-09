"Die Wunden an einem der Beine deuten klar darauf hin, dass das Opfer von einem Krokodil davongeschleift wurde", sagte ein Polizeisprecher.

Der junge Mann war mit einer Gruppe von Freunden im Urlaub in Sri Lanka und hielt sich mit ihnen am bei Surfern beliebten Strand Arugam Bay auf. Dort kam es am Donnerstag zu dem Vorfall.

Der 24-Jährige arbeitete als Journalist für die britische Zeitung "Financial Times". In einer Stellungnahme des Blatts hiess es, man trauere um einen "talentierten, energischen und engagierten jungen Journalisten". Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären, die Leiche anschliessend nach Grossbritannien geflogen werden.