Überschwemmung nach Gewitter in Kandersteg fordert fünf Verletzte

(sat) Wie die Kantonspolizei Bern am Montag auf Twitter schreibt, sind bei ihr nach heftigen Unwettern am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag aus dem ganzen Kantonsgebiet rund 90 Meldungen eingegangen. Die meisten davon aus dem Grossraum nordöstlich von Bern, namentlich aus den Gemeinden Münchenbuchsee und Jegenstorf. Dort seien vorwiegend Wassereinbrüche in Gebäude gemeldet worden. In Bowil, am Übergang des Aaretals ins Emmental, verstarben mehrere Kühe auf einer Weide nachdem ein Blitz in einen Baum eingeschlagen hatte.

