Trauer um Jan Fedder – «Grossstadtrevier»-Star mit 64 gestorben

Vor allem die Vorabendserie «Grossstadtrevier» hatte ihn bekanntgemacht: Seit 28 Jahren spielte er in dem ARD-Dauerbrenner den Hamburger Polizisten Dirk Matthies. Auch für vier Siegfried-Lenz-Verfilmungen stand er vor der Kamera - für seine Darstellung des arbeitslosen Schiffsingenieurs in «Der Mann im Strom» erhielt er 2006 den Deutschen Fernsehpreis.

Tschüss, Jan Fedder! Die Fernsehwelt trauert um einen waschechten Hamburger Jung: Der Schauspieler ist im Alter von 64 Jahren in Hamburg gestorben - wenige Wochen vor seinem 65. Geburtstag. «Um 18.47 ist der Hamburger Ehrenkommissar Jan Fedder tot in seiner Wohnung gefunden worden», teilte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend mit. Fedder war 2012 an Krebs erkrankt, hatte seit Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher wurde in einer Mitteilung des Senats am Montagabend zitiert: «Traurige Nachricht zum Jahresende: Ein Hamburger Original ist gestorben.» Fedder sei eine der beliebtesten Persönlichkeiten der Stadt gewesen. «Der NDR hat Jan Fedder viel zu verdanken, die Zuschauerinnen und Zuschauer haben ihn geliebt», schrieb NDR-Intendant Lutz Marmor in einer Mitteilung. Der Tod dieses «einzigartigen Schauspielers» hinterlasse eine grosse Lücke. Sein Mitgefühl gelte vor allem Fedders Frau Marion, schrieb Marmor.

Auf der Facebook-Seite vom «Grossstadtrevier» hiess es: «Wir denken mit grosser Traurigkeit, aber auch voller Stolz an die Zeit zurück, die wir mit Jan teilen durften, in der wir mit ihm gelacht, geweint, gescherzt, gekämpft und hart an jeder einzelnen Folge des Grossstadtreviers gearbeitet haben. Wir hoffen, dass all diese schönen Erinnerungen auch Jan zuletzt getragen haben. Und wir wissen, dass sie uns in der nun kommenden Zeit der grossen Trauer etwas Trost spenden werden.»