Tote Britin in Tessiner Hotel: Deutscher wegen Mord angeklagt

(mg) Der mittlerweile 30-jährige Deutsche mit Wohnsitz in Zürich muss sich vor Gericht wegen Mordes verantworten, wie die Tessiner Behörden am Dienstag mitteilen. Er wird verdächtigt, im April 2019 eine damals 22-jährige Britin in einem Hotel in Muralto bei Locarno ermordet zu haben – die Frau wurde stranguliert. Dem Mann werden noch weitere Vergehen vorgeworfen. Unter anderem wird er auch wegen Betrug, dem Fälschen von Dokumenten und Drogenvergehen angeklagt.