Tödlicher Unfall: 15-Jähriger wird von Zug erfasst

(rwa) Die Kantonspolizei Freiburg musste am frühen Samstagabend in Sugiez wie auch in Murten eingreifen, weil sich zwei Gruppen von Jugendlichen miteinander streiten wollten. Am Ende konnte die Polizei rund 30 Teenager aus Neuenburg dazu bewegen, am Bahnhof Sugiez den Zug nach Hause zu nehmen.

Ein 15-Jähriger verliess die Gruppe und ging auf die Gleise zu, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag heisst. Dabei bemerkte er nicht, dass ein Zug in den Bahnhof einfuhr. Von diesem wurde er daraufhin erfasst. Die anwesenden Polizeibeamten leisteten dem Jugendlichen unverzüglich erste Hilfe. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital. Er verstarb jedoch an den Folgen seiner Verletzungen.

Die anderen Jugendlichen wurden von einem Care Team betreut und anschliessend ihren Eltern übergeben. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet.