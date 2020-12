Tatverdächtige machte Autostopp – unbekannter Autofahrer gesucht

(keg) Nach den neuesten Erkenntnissen liess sich die bereits festgenommene, 54-jährige Tatverdächtige am 29. Oktober 2020 im Verlaufe des Tages vom Parkplatz «Vitaparcours» in Scherzingen von einem Unbekannten per Autostopp mitnehmen. Nun sucht die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau nach dem Automobilisten. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei vom Montag nahm die Tatverdächtige auf der Rückbank Platz und stieg in Bottighofen an der Hauptstrasse – in der Nähe der Raiffeisenbank – wieder aus.