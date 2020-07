Stark gefährdete Grevyzebras finden im Zoo Zürich ein neues Zuhause

(sku) Zurzeit hält der Zoo Zürich vier weibliche Grevyzebras in der neu eröffneten Lewa Savanne. Wie der Zoo am Mittwoch mitteilt, kamen zwei Zebras aus Deutschland, eines aus Ungarn und eines aus Tschechien. Ein Hengst werde die Herde mittelfristig noch erweitern. Die Tiere sind Teil des Ex-situ Zuchtprogramms des europäischen Zooverbands (EAZA) und werden zur Sicherung des Bestandes beitragen.

Das Grevyzebra ist stark gefährdet. Heute gibt es gemäss Mitteilung nur noch etwa 3000 Tiere in der Wildnis. Rund 2800 davon leben in Kenia. Der Zoo Zürich unterstützt seit 1998 aktiv das Lewa Wildlife Conservancy in Kenia.