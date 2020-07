Das Grevyzebra ist das grösste der drei Zebra-Arten und stark bedroht. Heute gibt es nur noch rund 3'000 dieser Zebras in der Wildnis, rund 2'800 davon leben in Kenia. In der Lewa Savanne im Zoo Zürich leben seit einigen Monaten vier Zebra-Weibchen, bald soll ein Hengst für Nachwuchs sorgen.