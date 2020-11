Skifahrer stürzt bei Les Diablerets hundert Meter in die Tiefe und stirbt

(gb.) Der Mann sei ausserhalb der markierten Pisten unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei Waadt am Montag mit. Nach ihren Angaben war der 58-jährige Waadtländer am Sonntag kurz nach 10 Uhr in Les Diablerets über hundert Meter in die Tiefe gestürzt.

Trotz sofortigem Eingreifen von Rettungskräften starb der Mann noch auf der Unfallstelle. Er war alleine unterwegs gewesen. Seine Familie wird derzeit von einem Care-Team betreut. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zum Vorfall eingeleitet.