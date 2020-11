Sie lieben sich noch, aber küssen sich nicht mehr: ein Nachruf auf Tamynique

Gemeinsam getrennt, sozusagen, vereint in ihrer Mission, die da wäre, das berühmteste lesbische Promipaar der Schweiz gewesen zu sein. Tamynique gibt es nicht mehr, auch das noch! 8200 Aufrufe hatte das Video am Mittwochmorgen bereits und ganz viele Herzchen dazu.

Die Welt steht gerade Kopf und mitten in dieser Weltuntergangsstimmung geben zwei Frauen mit Champagnerflasche in der Hand ihre Trennung bekannt. Säuseln in ihrem Instagram-Video etwas davon, dass sie nun als beste Freundinnen durch die Welt gehen werden.

Ihre Beziehung schien von Anfang an ein Mission zu sein und wurde je länger je mehr zum Unternehmen. Jeder Kuss ein Statement für die freie Liebe, jedes Interview ein Appell für die Rechte von Homosexuellen. Schon das erste Statement als Paar Ende Oktober 2016 kam als Videobotschaft daher: «Wir haben uns ein bitzli verliebt», aufgeschaltet auf der Webseite des damaligen Managements von Dominique. Das erste Interview als Paar gaben sie nicht der «Schweizer Illustrierten sondern der konservativen «Weltwoche». Im vollen Bewusstsein wen sie von ihren Werten überzeugen wollten und welchen Wert das lesbische Outing einer Ex-Miss-Schweiz in diesem an Promi-Schlagzeilen armen Land hat.

Aus Tamynique wird nun Tamy y Nique: Tamy Glauser und Dominique Rinderknecht. Das androgyne Model und die herzige Ex-Miss-Schweiz haben sich vier Jahre lang durch den Schweizer Boulevard geknutscht. So offensiv und laut, dass es selbst der Regenbogencommunity mit den vielen Buchstaben (LBTQIA*) manchmal zu bunt wurde. Als ob es in der Schweiz keine anderen lesbischen oder schwulen Paare gäbe. Aber halt kein so fotogenes, so herziges, so kooperatives. Wo die beiden auch auftauchten, richteten sich alle Kameras und Mikrofone auf sie.

Es war ein Deal der vier Jahre lang wie geschmiert lief: Glauser und Rinderknecht boten intime Details aus ihrer Beziehung mit schönen Ferienföteli und die Medien berichten so zumindest ab und an über die Anliegen der LBTQ-Bewegung. Je länger je mehr schien die «Mission»» aber auch eine Rechtfertigung zu sein, um ihre Liebe weiterhin dem Blitzlichtgewitter auszusetzen.

Tamynique machten Frauenliebe in der biederen Schweizer Medienwelt sichtbar, sie küssten sich nicht nur offensiv auf den Zuschauerrängen der Sendung «Aeschbacher» und auf Titelseiten hiesiger Magazine, sie traten auch in der SRF-Fernsehserie «Private Banker» auf und lümmelten etwas verloren im Bundeshaus herum.

Kurz schien es sogar, dass sie ernst machen würden mit der Politik. In der TV-«Arena» schlug sich Glauser tapfer gegen gestandene Politiker. Doch zwei Monate nachdem die Grüne Partei der Stadt Zürich Tamy Glauser als Kandidatin für den Nationalrat nominierte, nahm sie ihre Kandidatur wieder zurück. Die Anfeindungen auf der Strasse und in den Sozialen Medien seien zu heftig gewesen. Taminque im Schweigekloster in Asien, Tamynique am Frauenstreik, an der Klimademo, in «Glanz&Gloria» das geht. Tamy Glauser auf der Politbühne, die behauptet das Blut von Veganer könne Krebszellen töten und das Langstreckenflüge weniger schädlich fürs Klima seien als Kurzstreckenflüge, das geht dann eben doch nicht.

Ein bizarres Gesamtkunstwerk zum anschauen und fremdschämen

Party, Privates, Promibilder und Politik, - bei Tamynique schmolz alles zu einem bizarren Gesamtkunstwerk zusammen, so interessant wie seltsam und ab und an zum Fremdschämen.

Seit 2018 haben sie ein gemeinsames Instagram-Profil und auch auf ihren eigenen Profilen, gingen es vor allem um sie beide. Und wenn Tamy mal nur Tamy postete oder Domi nur Domi, dann war die jeweilig andere die Erste, die darunter «I Love you» schrieb. Allein waren sie nicht mehr zu haben. Das ging so weit, dass Dominique Rinderknecht, also Nique, ganz selbstverständlich Antworten auf Fragen an Tamy gab.

Auf die Dauer muss das sehr, sehr anstrengend gewesen sein. Seit wann sie nur noch für die Öffentlichkeit zusammen posierten, weiss man nicht, die eigentliche Trennung dürfte aber einige Wochen, wenn nicht Monate her sein.

Sich entpaaren wie einst Gwyneth Paltrow

Sie würden sich weiterhin lieben, beteuerten sie im Video, sie hätten es super zusammen. Sicher, denkt man sich und erinnert sich an weitaus berühmtere Paare, die mit dieser Art von Conscious Uncoupling Schlagzeilen gemacht hatten. 2014 hatten sich Gwyneth Paltrow und Coldplay-Sänger Chris Martin «Bewusste entpaart. «Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir uns zwar sehr lieben, aber dass wir getrennt bleiben werden», schrieb die Schauspielerin damals auf ihrem Blog. Hintenrum munkelte man, dass sich die beiden keinen Rosenkrieg hätten leisten können, zu sehr hätte vor allem das Image von Gwyneth Paltrow als heilsbringende Lifebalance-Göttin darunter gelitten.