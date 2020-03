Polizei verhaftet 18-Jährigen: Er bot fünf Schutzmasken für 200 Franken an

(rwa) Die Zürcher Kantonspolizei war im Internet auf ein Inserat gestossen, in welchem Schutzmasken zu weit überhöhten Preisen angeboten wurden. Ermittlungen führten zu einem 18-jährigen in Horgen wohnhaften Schweizer. Ein ziviler Polizist vereinbarte mit ihm ein Treffen. Dabei bot der 18-Jährige ihm fünf Masken für rund 200 Franken an, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

In der Folge verhaftete die Polizei den Mann. Bei der anschliessenden Durchsuchung in seiner Wohnung stiessen die Beamten auf mehrere Dutzend Schutzmasken. Die Polizei hat Anzeige erstattet.