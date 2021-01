Polizei ruft Coronaskeptiker dazu auf, unbewilligte Demo aufzulösen

(sat) Zur Demonstration aufgerufen worden ist offenbar in geschlossenen Chats in Social Media. Wie die «Berner Zeitung» in ihrer Onlineausgabe meldet, ist die Polizei bereits den ganzen Tag im Stadtzentrum mit einem grossen Aufgebot präsent. Dies, weil auch zu Flash-Mobs in Geschäften aufgerufen worden war.