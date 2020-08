Polizei kontrolliert bei Grossaktion 500 Fahrzeuge und nimmt zwölf Personen fest

(sok) Seit mehreren Jahren führen die Polizeikorps der Zentralschweiz, Graubünden und Tessin mit Unterstützung der Grenzwache, Transport- und Militärpolizei und Fedpol koordinierte kriminal-, sicherheits- und verkehrspolizeiliche Grosskontrollen durch. Nun fanden am 13. und 21. August Strassen- sowie Zugkontrollen auf der Nord-Südachse statt, wie die Kantonspolizei Obwalden meldet. In Schwyz wurde auf der Axenstrasse, in Nidwalden auf der A2, im Tessin auf der A2 und im Graubünden auf der A13 kontrolliert.

Im Rahmen dieser Kontrollen wurden diverse Anzeigen wegen Zuwiderhandlungen gegen das Betäubungsmittel-, Ausländer- und Integrations-, Straf- sowie Strassenverkehrsgesetz gemacht. Zwei Personen wurde der Führerausweis abgenommen, zwölf weitere wurden festgenommen. Zudem müssen sich acht Personen wegen illegalem Aufenthalt in der Schweiz verantworten. Im Weiteren wurden in vier Fällen Zuwiderhandlungen gegen das Waffengesetz festgestellt. Insgesamt wurden 1'100 Personen und 500 Fahrzeuge kontrolliert.

Die Polizei und ihre Partner ziehen eine positive Bilanz, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Resultate zeigten aber auch, dass solche Kontrollen auch künftig durchgeführt werden müssten.