Pflanzenschutzmittel in Sesamsauce: Migros ruft Kikkoman-Dressing zurück

(wap) Die betroffenen 250 ml-Flaschen seien aus den Regalen entfernt worden, meldet die Migros am Dienstag. Betroffen ist Kikkoman Sesam Dressing mit Haltbarkeitsdatum 23.09.2021, das in den Migros-Supermärkten oder über Migros Online verkauft wurde. Die Migros rät vom Verzehr ab: «Eine Gesundheitsgefährdung beim Verzehr kann nicht ausgeschlossen werden», schreibt das Unternehmen. Kunden sollen die Flaschen zurück in die Filiale bringen. Der Kaufpreis werde erstattet. Bei dem Pflanzenschutzmittel handelt es sich nach Angaben der Migros um Ethylenoxid.