Das plüschige Stück mit dem "Playboy"-Bunny auf dem Rücken ist im Online-Kostüm-Handel für umgerechnet 50 bis 90 Franken erhältlich. Gavric dürfte es zu einem früheren Zeitpunkt für eine Kostümparty gekauft haben. Denn mittlerweile gilt er als "in einer festen Beziehung lebend". Doch was bei Vujo Scherz und was Wahrheit ist, weiss manchmal nicht einmal er selbst.