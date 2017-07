Danach zieht Anderson nach Los Angeles und versucht sich als Schauspielerin. Den Durchbruch schafft sie in den 90ern mit «Baywatch» als Rettungsschwimmerin an der Seite von David Hasselhoff, von Kritikern belächelt, aber beim Publikum Kult. «Ich wäre eh am Strand gewesen, also war ich geschockt, dass sie mich angestellt und dafür bezahlt haben.» Zahlreiche andere Rollen kommen hinzu. Für ihren ersten Kinofilm «Barb Wire» bekommt Anderson allerdings die Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin.

Kein Problem mit dem Älterwerden

Auch privat kommen Negativschlagzeilen hinzu. 1995 heiratet Anderson den Mötley Crüe-Rocker Tommy Lee, das Paar bekommt zwei Söhne. Schon drei Jahre nach der Hochzeit aber zeigt Anderson Lee wegen Körperverletzung an, der Rocker muss ins Gefängnis, die Ehe wird geschieden. Auch drei weitere Ehen - eine mit dem Musiker Kid Rock und zwei mit dem Produzenten Rick Salomon - scheitern jeweils nach nur wenigen Monaten.