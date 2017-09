Offenbar hatten Griffin und ihr Freund Randy Blick zuvor die Polizei gerufen und sich über die Lautstärke bei den Mezgers nebenan beschwert. Beide wohnen im Reichenviertel Bel Air in Los Angeles.

Sollte sich Metzger erneut in dieser Form danebenbenehmen, werde er entlassen, teilte KB Home am Donnerstag in einem Schreiben an die Börsenaufsicht SEC mit.

Die Firma reagierte damit in weniger als 48 Stunden auf eine Aufnahme, die mehrere US-Fernsehsender ausgestrahlt hatten. Sie war von Sicherheitskameras aufgezeichnet und zunächst von der "Huffington Post" veröffentlicht worden.

Mezger beschimpft darauf die Comedian Kathy Griffin zwei Minuten lang. Unter anderem nennt er Griffin eine "kahlköpfige Schlampe". Die Schauspielerin hatte im Juli ihre Haare abrasiert aus Solidarität zu ihrer krebskranken Schwester. Vor ein paar Tagen starb die Schwester.