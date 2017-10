"Es sei das härteste und bereicherndste Erlebnis, das sie je hatte", sagte die 31-jährige Montag dem US-Magazin "Us Weekly". Das Baby sei am Sonntagnachmittag (Ortszeit) zur Welt gekommen.

Das Paar lernte sich 2006 bei den Dreharbeiten zur MTV-Serie "The Hills" kennen und heiratete drei Jahre später. Die beiden nahmen unter anderem gemeinsam an der US-Version des "Dschungelcamps" und dem britischen "Promi Big Brother" teil. Ihre erste kleine Filmrolle hatte Montag 2011 in der Komödie "Just Go with It" an der Seite von Adam Sandler und Jennifer Aniston.