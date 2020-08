US-Komikerin Amy Schumer: «Kann nie wieder schwanger sein»

US-Komikerin und Schauspielerin Amy Schumer fühlt sich nach eigenen Worten nicht mehr zu einer weiteren Schwangerschaft in der Lage. «Ich habe beschlossen, dass ich nie wieder schwanger sein kann», sagte die 39 Jahre alte Schumer in der «Sunday Today"-Show, wie das US-Promiportal «People» am Donnerstag (Ortszeit) berichtete.