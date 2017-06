Die Feier war in einem historischen Auditorium nahe der National Mall geplant. Für Mnuchin ist es bereits die dritte Ehe, für Linton die zweite.

Auch Vizepräsident Mike Pence sowie weitere Mitglieder der US-Regierung waren eingeladen, ebenso der kanadische Finanzminister Bill Morneau. Der 54-jährige Mnuchin und die 18 Jahre jüngere Linton hatten sich 2013 bei einer Hochzeit in Los Angeles kennengelernt.

Zwei Jahre später habe er ihr einen Antrag gemacht, erzählte die Schauspielerin der "New York Times". Mnuchin ist ein früherer Hedge-Fonds-Manager, hat aber auch als Filmfinanzier in Hollywood gearbeitet.

Linton hat Universitätsabschlüsse in Journalismus und Jus. Neben der Schauspielerei arbeitet sie auch als Filmproduzentin. Die Schottin hatte laut ihrer Website Rollen in US-Fernsehserien wie "CSI: NY" und "Cold Case" sowie kleine Rollen in Spielfilmen.

Ein Buch, das sie über ihre einjährige Auszeit in Sambia schrieb, stiess wegen Ungenauigkeiten auf Kritik. Die "Washington Post" warf ihr zudem vor, das Buch habe den typischen überheblichen Ton von "weissen Rettern in Afrika".

Linton entschuldigte sich und erklärte, ihre Einnahmen würden in soziale Projekte fliessen. Mnuchin entschuldigte sich seinerseits im März dafür, dass er Werbung für den Animationsfilm "Lego Batman" machte, den er selbst mitproduziert hatte.