Trump findet Präsidentschaftspläne von Kanye West «sehr interessant»

Als Rivalen scheint Trump den Musiker nicht zu fürchten: "Sollte er (für 2020) kandidieren, müsste er das als Testlauf dafür sehen, was in vier Jahren (bis zur nächsten Präsidentenwahl) passiert", sagte Trump dem Portal. Eine Kandidatur Wests in diesem Jahr "müsste auf bestimmte US-Staaten beschränkt bleiben, weil in einigen die Fristen dafür bereits abgelaufen sind", so Trump.

Kanye West (43) hatte seine Absicht zur Kandidatur am Samstag, dem Unabhängigkeitstag der USA, auf Twitter kundgetan. Unklar ist noch, ob er tatsächlich offiziell die Schritte für eine Kandidatur einleitet. West könnte laut "RealClearPolitics" rein theoretisch als unabhängiger Kandidat möglicherweise gerade junge Wähler anziehen, die der wahrscheinliche Kandidat der Demokraten, Joe Biden (77), weniger anspricht. Die USA wählen am 3. November.

Der Rapper war einer von wenigen populären Künstlern, die Trump in der Vergangenheit öffentlich unterstützten. 2018 traf er Trump im Weissen Haus und trug dabei eine Baseball-Mütze mit dessen Wahlkampf-Slogan "Make America Great Again".

Seine politischen Ambitionen hat der Ehemann von Reality-Star Kim Kardashian (39) schon häufiger geäussert. 2015 bei den MTV Video Music Awards erklärte er, bei der US-Wahl im Jahr 2020 antreten zu wollen. Vor zwei Jahren sagte er dann in einem Radiointerview, möglicherweise im Jahr 2024 für das Präsidentenamt zu kandidieren. Nach eigener Aussage wollte er als gemässigter Kandidat antreten.