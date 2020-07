Angaben zur Todesursache gab es zunächst nicht. Zindzi Mandela - die als Botschafterin Südafrikas Interessen in Dänemark vertrat - starb in den frühen Morgenstunden des Montags, nachdem sie in der Nacht in ein Johannesburger Krankenhaus gebracht worden war.

Zindzi Mandela war die Tochter von Nelson Mandela und Winnie Madikizela-Mandela. Pule Mabe, der Sprecher von Mandelas ANC-Partei, sprach der Familie im TV-Sender SABC sein Beileid aus.