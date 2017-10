Die Socke dürfte in der Zwischenzeit in der Versenkung verschwunden sein. Aber die Original-Unterhose, die Schlatter in der Komödie trägt, kann man bei der "Coopzeitung" gewinnen.

Sie ist Teil eines "Flitzersets", das auch ein Fläschchen Grappa enthält, mit dem man sich vor der Nackt-Rennerei Mut antrinken kann, plus ein Rasierer für die Beinhaare, sowie ein glitschiges Körperöl, damit die Ordner den Flitzer nicht zu fassen kriegen.

Zwei Tickets für das Spiel YB-GC sorgen dafür, dass Möchtegern-Flitzer an den Tatort gelangen. Gemäss "Coopzeitung" "ein attraktiver Preis - auch für Frauen!"

Für Passiv-Flitzer: Der Film startet am 12. Oktober in den Deutschschweizer Kinos.