Auf Instagram zeigt sich Egli zusammen mit der Titelfigur, dem rosa "Little Pony" vor dem Brandenburger Tor. So "little" ist das kulleräugige Plüschtier allerdings nicht - bei schätzungsweise 2 Meter 20.

Der Film basiert auf einer Spielzeugreihe mit bunten Plastikponys, welche seit 1981 im Handel ist. Zwei Tage nach der Premiere im Zoopalast Kino in Berlin, bei der Egli "natürlich" dabei ist, kommt der Film in die Deutschschweizer Kinos.