Der Streifen über den "ersten amerikanischen Fashion-Designer", Charles James (1906-1978), soll bereits im Februar 2018 in die Kinos kommen. Dennoch ist noch nicht einmal der Titel ganz sicher. Gemäss Wikipedia und der "New York Post" soll der Streifen "Phantom Thread" heissen. Regie führt Paul Thomas Anderson, der Day-Lewis mit "There Will Be Blood" bereits zum Oscar führte.

Für Daniel Day-Lewis ist es die erste Arbeit seit "Lincoln" (2012). Nach Informationen der "New York Post" bereitete sich der Schauspieler bereits seit drei Jahren auf seinen letzten Film vor. Dabei habe er so viel über Mode gelernt, dass er nun erwäge, in die Branche einzusteigen. Day-Lewis hatte bereits zu Beginn der Nullerjahre ein Sabbatical beim Film eingelegt und eine Lehre beim exklusiven Schuhmacher Stefano Bemer in Florenz gemacht.