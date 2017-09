Firth ist nach Angaben der Film-Website IMDB seit 1997 mit der Produzentin Livia Giuggiogli verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.

Für seine Leistung in "The King's Speech - Die Rede des Königs" wurde Firth 2011 mit dem Oscar ausgezeichnet. Berühmt wurde er auch durch seine Rolle als Mark Darcy in der Filmreihe "Bridget Jones" mit Renée Zellweger.