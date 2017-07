Als Begleiter eines renommierten New Yorker Künstlers habe der US-Schauspieler "in den vergangenen Tagen" den Betrieb besichtigt, schrieben die "Ostschweiz am Sonntag" und die "Zentralschweiz am Sonntag". Die Kunstgiesserei wollte den hohen Besuch weder bestätigen noch dementieren.

Den Sonntagszeitungen hatten allerdings verschiedene Quellen versichert, Pitt und der Künstler, dessen Name nicht bekannt ist, hätten sich den Betrieb zeigen lassen. Derweil sei normal weitergearbeitet worden in der Kunstgiesserei, in der etwa Jeff Koons oder Urs Fischer ihre Skulpturen herstellen lassen.