Der Delinquent unterbrach Thiels Programm "Humor" an der Stelle, an welcher der Satiriker die Verbindung von Humor und Rassismus thematisierte. "Das war die Initialzündung", schreibt die "Berner Zeitung" (BZ). "Er beschimpfte mich laut und gehässig und spuckte mich am Schluss noch an", berichtet Andreas Thiel. Danach verschwand der Mann unerkannt.

Thiel baute die Störung in sein Programm ein: Der Angreifer sei vermutlich ein lokaler Viehzüchter, der etwas gegen Thiels Plädoyer für den Veganismus habe. In Wirklichkeit hält der Humorist den Vorfall aber für eine Spätfolge seines Auftritts in der Talk-Show "Schawinski", in welcher ihn der gleichnamige Moderator als "üblen Rassisten" beschimpfte.

Seitdem nähmen Angriffe von Links zu. Er werde immer wieder auf der Strasse angepöbelt, angerempelt und auch schon angespuckt. "In Bern kann ich deswegen gar nicht mehr in den Ausgang." Mittlerweile habe er genug und werde seine Bühnenkarriere Ende Jahr an den Nagel hängen.