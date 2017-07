Nähere Details zu seinem Ausstieg wurden vorerst nicht bekannt. Gleichzeitig erklärten die restlichen Mitglieder der New-Wave-Formation, als Gruppe weitermachen zu wollen.

"Tony hat, sehr zu unserer Frustration, im September 2016 deutlich gemacht, dass er nicht mehr mit der Band arbeiten möchte. Das hat sich seitdem nicht verändert und wir waren 2015 zum letzten Mal in der Lage, mit ihm aufzutreten", hiess in einem Statement auf der Webseite der Gruppe, die sich mit einigen Hits in den 1980ern einen Namen machte. Nach der zwischenzeitlichen Auflösung 1990 war Spandau Ballet seit 2009 wieder aktiv.