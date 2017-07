Bolt sei in seiner Disziplin mit Abstand der Beste - und dazu noch "einfach megacool", sagte der 24-jährige Zürcher im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Er spaziert (über 100 Meter) ins Ziel in neun-komma-wie-viel Sekunden. Der strengt sich gar nicht an."

Faber, der mit bürgerlichem Namen Julian Pollina heisst, wäre beim Musikmachen gern der Beste, dafür müsse er allerdings noch ein wenig üben. "Ich bin auf jeden Fall noch nicht Usain Bolt", gab er zu. Am Freitag, 7. Juli, erscheint sein Debütalbum "Sei ein Faber im Wind".