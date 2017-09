Erst vor zwei Wochen sagte die 32-Jährige der Zeitschrift "Gala", sie wolle in Zukunft unbedingt "mehr Kinder und dann mal schauen". Die Mutterrolle sei ihr von Anfang an gegeben gewesen. "Klar gab es manchmal Momente, welche neu und anstrengend waren", so Schmid. "Da braucht man einen guten Partner und Grosseltern."