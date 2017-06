Hauptverkehrsstrassen und Grünanlagen werden seit Tagen gesäubert, Verkehrskreisel in der Nähe des Veranstaltungsortes, dem Hotel "Casino Pullman City Center", mit schmucken Blumen aufgehübscht.

Ringsum wurden die schmutzigsten Stellen beseitigt. Am Freitag will sich die Stadt von ihrer besten Seite präsentieren. Alle Arbeiten in der Umgebung des Hotelkomplexes wurden vorübergehend eingestellt, selbst Fensterputzer dürfen bis Dienstag dort nichts tun. Imbissstände, an denen etwa die beliebten Sandwichs mit Chorizo verkauft werden, müssen vorerst weichen.

Mehrere hundert Polizisten sollen das Grossereignis schützen, zu dem zahlreiche Prominente in die 1,2 Millionen Einwohner zählende Stadt, die rund 300 Kilometer nordwestlich von Buenos Aires liegt, anreisen. Insgesamt stehen mehr als 250 Gäste auf der Gästeliste, darunter allein 21 Spieler von Messis Verein FC Barcelona, unter ihnen Gerard Piqué, der mit seiner Freundin, dem Popstar Shakira kommt. Mindestens zwölf Privatflüge sind am städtischen Flughafen angemeldet.