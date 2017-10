Ein Medium wie das Internet mache es nun mal jedem leicht, anonym um sich zu schlagen, sagte der 65-Jährige der "Rheinischen Post".

Angst vor Konsequenzen oder um seine Familie habe er nicht gehabt, sagte Kaiser. Seine Lungenkrankheit habe ihm gelernt, "gelassener an Dinge heranzugehen, entspannter zu sein und nicht alles so ernst zu nehmen". Nachdem er mehrere Jahre an chronischen Lungenproblemen litt, wurde ihm 2010 eine Lunge transplantiert. Die Krankheitsgeschichte verarbeitete Kaiser in seinem Buch "Atempause - Alles ist möglich".