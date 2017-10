Wie "schweizer-illustrierte.ch" schreibt, hat sich der 36-Jährige in einem Interview mit dem tschechischen Sport-Portal "VIP Sport" mehr als nur reuig gezeigt. "Lass uns nicht mehr darüber sprechen, es ist wirklich furchtbar." Er habe aber ganz fest vor, die Reise irgendwann noch nachzuholen.

Mirka Federer, die vor ihrer Ehe Miroslava Vavrinec hiess, ist im Alter von zwei Jahren mit ihren Eltern in die Schweiz gezogen. Sie wurde am 1. April 1978 in Bojnice, in der heutigen Slowakei, geboren.