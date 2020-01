Rod Stewart soll Wachmann eines Hotels in Florida geschlagen haben

Der Wachmann habe dem 74-Jährigen und dessen 39-jährigem Sohn während einer Silvesterfeier den Zutritt zu einer Party im Kinderbereich des Breakers Hotels in Palm Beach verweigert, hiess es in einem Polizeibericht, aus dem mehrere Medien am Freitag zitierten. Daraufhin habe Stewart ihm einen Faustschlag gegen den Brustkorb versetzt. Er muss am 5. Februar vor einem Gericht in Palm Beach erscheinen.