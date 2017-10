"Ich bin nicht schuld daran - es gehören immer zwei dazu", sagte der 80-Jährige am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München. Weil er in seiner Autobiografie "Von der Seele" auch von Seitensprüngen während seiner langjährigen Ehe mit seiner ersten Frau Mireille (81) schreibt, hatte ihn Tochter Patricia (46) vergangenen Samstag auf der Buchmesse in Frankfurt kritisiert, wie mehrere Medien berichteten.

Zur "Bild"-Zeitung sagte Blanco nach dem Eklat: "Die Aktion war ein abgekartetes Spiel, damit sie Aufmerksamkeit bekommt." Er habe eine Tochter gehabt, und die sei jetzt für ihn gestorben. Aussicht auf Versöhnung gebe es nicht. "Diese Familie ist für mich - leider, muss ich sagen - gestorben." Blanco befindet sich derzeit auf Werbetour für seine Autobiografie.