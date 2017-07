So nennt Greis etwa eine Sonnenbrille sein Eigen, die einst James Dean trug, wie er "Glanz & Gloria" verriet. Sein erstes Sammlerstück entdeckte er in New York: Die Brille war ursprünglich für ältere Damen und Herren designt worden war, am Ende wurde sie laut Greis aber zum Stilelement der New Yorker Hip-Hop-Kultur.

Der Berner, bürgerlich Grégoire Vuilleumier, brennt für seine Sammlung: Vor Konzerten besuche er kleine, oft versteckt gelegene Optikerläden und durchsuche deren Sortiment nach Schätzen. Wenn er etwas finde, sei die Freude so gross, dass er gleich zu schwitzen beginne. "Das Interessante daran ist, dass man so auch die Geschichte jeder Sonnenbrille kennenlernt."

Wie viel Wert seine Sammlung hat, will der Musiker nicht verraten: Allerdings ist sie - finanziell gesehen - das Wertvollste, was Greis besitzt.