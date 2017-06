Neben seinen "normalen" Arbeitstagen, die er im hauseigenen Studio oder bei seiner Agentur mit "Büroarbeit erledigen, Pläne schmieden und Strategien entwickeln" verbringt, hat der 40-Jährige aber auch zwei bis drei Papi-Tage mit Sohn Lio. "Ich geniesse es", sagte Bligg im Interview mit der "Aargauer Zeitung". "Und ja, es ist durchaus möglich, dass man Bligg zurzeit in einer Hüpfburg antrifft."

Wie seine berufliche Zukunft aussieht, kann der Musiker nicht genau sagen. Fest steht nur, dass er seine "Fühler nach anderen Sachen ausstreckt". Nach Alternativen zum Popgeschäft. Sicher ist aber auch: "Musik ist und bleibt meine Leidenschaft. Fussballtrainer werde ich sicher nicht."

Am 8. Juli kehrt Bligg für den einzigen Auftritt in diesem Jahr auf die Bühne des Festivals St. Peter at Sunset zurück.