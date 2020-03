Popsängerin Selena Gomez präsentiert Clip zum Song «Dance Again»

"Es fühlt sich ein wenig seltsam an, etwas so Unbeschwertes mitten in einer für unsere Welt so schweren Zeit zu veröffentlichen, aber ich denke auch, dass es eine gute Erinnerung ist, dass wir dies gemeinsam durchstehen werden", schrieb Gomez in ihrer Ankündigung auf Instagram.

In dem Clip tanzt die 27-Jährige in einem eleganten Satinkleid vor einer dunklen Kulisse und singt dabei in die Kamera. In dem Ausschnitt, den sie auf Instagram gestellt hat, sind auch Merchandise-Artikel wie ein Pullover und ein T-Shirt zu sehen.

Einen Teil des Geldes, das sie damit verdiene, wolle sie dem "MusiCares Covid-19 Relief Fund" zukommen lassen, schrieb die Sängerin aus Texas. Dieser wurde eingerichtet, um Musiker zu unterstützen, die von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise stark betroffen sind.

Die Single "Dance Again" ist Teil des Albums "Rare", das Selena Gomez Anfang des Jahres veröffentlicht hat.