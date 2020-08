Neue Horror-Rolle für Elisabeth Moss als «Mrs. March»

US-Schauspielerin Elisabeth Moss (38) lässt sich nach Horrorfilm-Hits wie «Die Unsichtbare», «Wir» und der dystopischen Serie «The Handmaid's Tale – Der Report der Magd» erneut auf eine Gruselrolle ein. In dem geplanten Thriller «Mrs. March» soll sie eine elegante New Yorkerin spielen, die völlig ausrastet. Der Grund: In dem neuen Bestseller-Buch ihres Mannes sieht sie sich als die abscheuliche Hauptfigur, die der Schriftsteller beschreibt.