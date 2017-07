Das Musikmagazin "Rolling Stone" zitierte Morrissey mit den Worten, mit "frei herumlaufenden Psychopathen wie diesen" sei es für ihn "nicht sicher, in Italien zu sein".

Der frühere Frontmann der Gruppe "The Smiths" war von einem Polizisten angehalten worden, als er am späten Dienstagabend mit seinem Neffen Sam Esty Rayner auf der Via del Corso in Roms Zentrum fuhr. Morrissey sagte, der Polizist habe bei der Kontrolle eine Waffe entsichert und ihn angeschrien.

Die Polizei in Rom erklärte, der Musiker sei in einem Auto, das ein Landsmann gefahren habe, ohne Papiere in falscher Fahrtrichtung und zu schnell mitten im Zentrum der Stadt unterwegs gewesen. Die beiden Männer seien mit einer Strafe belegt worden und hätten gehen können, nachdem Morrisseys Identität rasch im Internet geklärt worden sei.

Rayner selbst schrieb auf Facebook, der Streit sei um Morrisseys fehlende Papiere gegangen. Die heftige Auseinandersetzung dauerte demnach etwa 35 Minuten und wurde von rund 100 Passanten verfolgt.