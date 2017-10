"Das ist das, was am tiefsten ist", meinte er kurz vor seinem 85. Geburtstag. Aktuell habe er Angebote auch von 28-jährigen Frauen, aber mit denen werde er gar nicht erst reden.

Seinen Geburtstag am 11. Oktober werde er mit rund 100 Gästen in einem prächtigen Barockpalais in Wien feiern. Im Ausland ist Lugner vor allem bekannt durch seine Besuche auf dem Wiener Opernball. Seit mehr als 25 Jahren lädt er dazu mehr oder weniger illustre Gäste meist aus Hollywood in seine Loge und dominiert damit zum Leidwesen der Veranstalter die Berichterstattung.