Heute geht die schweizerisch-italienische Moderatorin und PR-Frau nur noch in Begleitung eines Bodyguards aus dem Haus. "Seit ich diese Probleme mit dem Stalker hatte, wurde mir klar: Ich muss meine Familie beschützen", sagt sie zu bluewin.ch.

Wegen dieses Stalkers, von dem Hunziker vor zehn Jahren bedroht worden war, hat sie zusammen mit einer Freundin die Stiftung "Doppia Difesa" (Doppelte Verteidigung) gegründet. Dies, um belästigten Frauen zur Seite zu stehen, wie sie sagt. "Wir möchten über Mobbing und über häusliche Gewalt reden, und wir möchten die Frauen, die uns kontaktieren, treffen und ihnen auch Unterstützung von Psychologen und Spezialisten anbieten."

Überhaupt habe sie als prominente Persönlichkeit die Pflicht, sich für ärmere Menschen und eine bessere Welt einzusetzen, betont die 40-Jährige. So legt sie sich auch für den Klimaschutz ins Zeug. In der Schweiz sei das Thema ziemlich gut verankert in den Köpfen der Menschen. "In Italien noch überhaupt nicht."