Oft habe er nicht gewusst, womit er die Miete bezahlen und etwas zum Essen kaufen sollte, sagte der 47-jährige Davoser dem "Blick". "Und dann findet noch die ganze Familie, dass man jetzt doch zurück in die Schweiz kommen und eine Banklehre machen soll."

Eine Lehre im Finanzsektor ist für den Filmemacher, der am Montagabend am Zurich Film Festival seine neuste Produktion "All I See Is You" vorstellte, jedoch nie in Frage gekommen. "Aber ich verstehe, dass es für Eltern schwierig ist, wenn das Kind einen künstlerischen Beruf wählt." Heute sei seine Mutter glücklicherweise stolz auf ihn. Oder zumindest "in erster Linie einfach froh, dass es geklappt hat."