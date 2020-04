Lebensgefährte von norwegischer Prinzessin denkt ans Heiraten

"Märtha ist meine Traumfrau, ich könnte mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen", sagte der 45-Jährige dem Magazin "Bunte" laut Vorabmeldung vom Dienstag. Eine Hochzeit sei "definitiv nicht ausgeschlossen", sagte Verrett, der als Schamane wirkt. Auch zusammenziehen will das Paar: "Nicht in Norwegen, sondern in den USA."

Kritik an der Beziehung zwischen ihm und der 48-Jährigen beeinflusst das Leben des Paars nach seinen Worten nicht. "Egal, was die Leute über uns sagen, es ist unser Leben - Märtha und ich werden so leben, wie wir uns entscheiden", versicherte Verrett.