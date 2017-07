Dazu veröffentlichte sie ein Selfie mit dem Sänger. Sie wünsche sich "positive und liebevolle" Internet-User, die "eine Online-Community erschaffen, die freundlich und kraftgebend ist statt hasserfüllt und gemein", schrieb die Sängerin weiter.

Sheeran ("Shape of You") hatte der britischen Boulevardzeitung "The Sun" Anfang der Woche in einem Interview erklärt, Twitter nicht mehr aktiv nutzen zu wollen: Auf seinem Account würden künftig nur noch automatische Weiterleitungen von Instagram zu sehen sein.

Auf Twitter seien zu viele Menschen, "die gemeine Dinge sagen". Vor allem Lady-Gaga-Fans hätten ihn massenhaft beleidigt, weil sie aus einem seiner Interviews fälschlicherweise eine Anspielung auf die Sängerin herausgelesen hätten, so Sheeran.