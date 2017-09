Die Schwangerschaft sei wirklich die schlimmste Zeit ihres Lebens gewesen, sagte die 35-Jährige dem US-Promiportal "People.com". Sie mache keine Witze - sie erschrecke sich immer, wenn sie eine Schwangere sehe: "Es ist als habe jemand einen Unfall gehabt - schwanger, da denke ich gleich: 'Oh, mein Gott!'", bekennt die Grammy-Preisträgerin.

Ihr Sohn Remington "Remy" Alexander ist bald eineinhalb, ihre Tochter River Rose ist drei Jahre alt. Bekanntgeworden war Clarkson 2002 durch die US-Castingshow "American Idol" und landete Hits wie "Because Of You" und "Since U Been Gone".